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НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:24

Жители челябинского города обратились за помощью к Алексею Текслеру из-за закрытия единственной больницы

В городе Миньяр Ашинского района Челябинской области закрывается единственная больница
Дарья АНТОН
Жители Миньяра обеспокоены тем, что весь город останется без медицинской помощи.

Жители Миньяра обеспокоены тем, что весь город останется без медицинской помощи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обеспокоенные жители обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в социальных сетях. По их словам, информация об упразднении больницы появлялась ранее, а сейчас началось ее разрушение.

– У нас в городе закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, а уже начали рушить. Люди не могут понять, неужели руководству города и области наплевать на ситуацию и жителей. Наверное, если нам всем будет плохо, вам жить легче и беззаботнее, – написал один из жителей Миньяра в паблике «Текслер, помоги!».

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию.

– В министерство поступило обращение главного врача районной больницы города Аша по вопросу рассмотрения возможности перемаршрутизации пациентов круглосуточного терапевтического стационара структурного подразделения медицинской организации, расположенного в городе Миньяр, ввиду его неудовлетворительного технического состояния и невозможности соблюдения норм противопожарной безопасности, – говорится в сообщении ведомства.

По словам чиновников, пациенты их Миньяра могут получить медицинскую терапевтическую помощь в дневном станционере поликлиники Миньяра, а также в условиях круглосуточных стационаров, расположенных на территории Ашинского муниципального района.

В ведомстве также сообщили, что 6 июля сотрудники областного минздрава посетят Миньяр, чтобы обсудить вопрос совместно с представителями органов местного самоуправления и жителями города.

– По программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области в городе Миньяр предусмотрено начало строительства новой больницы в 2024 году, – отметили в минздраве Челябинской области.

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