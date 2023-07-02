Жители челябинского города обратились за помощью к Алексею Текслеру из-за закрытия единственной больницы

Жители Миньяра обеспокоены тем, что весь город останется без медицинской помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обеспокоенные жители обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в социальных сетях. По их словам, информация об упразднении больницы появлялась ранее, а сейчас началось ее разрушение.

– У нас в городе закрывают больницу. Все население города остается без медицинской помощи. Ее еще не успели окончательно закрыть, а уже начали рушить. Люди не могут понять, неужели руководству города и области наплевать на ситуацию и жителей. Наверное, если нам всем будет плохо, вам жить легче и беззаботнее, – написал один из жителей Миньяра в паблике «Текслер, помоги!».

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию.

– В министерство поступило обращение главного врача районной больницы города Аша по вопросу рассмотрения возможности перемаршрутизации пациентов круглосуточного терапевтического стационара структурного подразделения медицинской организации, расположенного в городе Миньяр, ввиду его неудовлетворительного технического состояния и невозможности соблюдения норм противопожарной безопасности, – говорится в сообщении ведомства.

По словам чиновников, пациенты их Миньяра могут получить медицинскую терапевтическую помощь в дневном станционере поликлиники Миньяра, а также в условиях круглосуточных стационаров, расположенных на территории Ашинского муниципального района.

В ведомстве также сообщили, что 6 июля сотрудники областного минздрава посетят Миньяр, чтобы обсудить вопрос совместно с представителями органов местного самоуправления и жителями города.

– По программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области в городе Миньяр предусмотрено начало строительства новой больницы в 2024 году, – отметили в минздраве Челябинской области.

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