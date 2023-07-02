Жительница Челябинской области решила заработать, но потеряла миллион рублей

Женщина перевела на счет миллион рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Верхнего Уфалея увидела рекламу о вложении денег в инвестиции с высокой прибыльностью. В течение 24 дней она вносила деньги на номера телефонов и банковских карт, которые якобы были привязаны к ее инвестиционному счету. Всего несостоявшаяся бизнесвумен положила на счет миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Спустя время она решила вывести эти деньги, но с нее потребовали оплату дополнительных комиссий, ордеров и страховок. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

– Сотрудники полиции напоминают, что при вложении денежных средств в инвестиции, необходимо изучить финансовый рынок. Не следует верить рекламам, размещенным в Интернете и выполнять все указания, данные по телефону неизвестными людьми. Необходимо лично обратиться в финансовую организацию за консультацией, – отметили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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