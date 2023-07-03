Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 9:16

В Челябинске на улице Карла Маркса поставят оснащенные сиденьями препятствия для машин

В Челябинске показали, как будет выглядеть улица Карла Маркса после благоустройства
Елена КОЛЧИНА
Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Челябинске собираются благоустроить короткий участок улицы Карла Маркса — от пешеходной Кировки до перекрестка с улицей Цвиллинга. В мэрии опубликовали иллюстрации, на которые будут ориентироваться при выполнении работ.

На картинках улицу сложно узнать: на ней много зелени, тротуар вымощен крупной плиткой, а небо скрывают плотные ряды гирлянд.

На тротуарах собираются уложить крупноформатную гранитную плитку трех видов, а еще брусчатку и бордюры — тоже из гранита.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Рядом с тротуарами установят антипарковочные столбики. Причем не обычные, а с прикрепленными сверху деревянными сиденьями.

Еще появятся металлические решетки над корнями деревьев, урны из архитектурного бетона, газон с кустами барбариса и дерена.

— Ориентировочный срок окончания работ - конец сентября текущего года, — сообщили в мэрии.

Напомним, ради благоустройства улицы разобрали торговые ряды, где раньше можно было приобрести книги, украшения из камня и сувениры с символами города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.