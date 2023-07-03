В Челябинской области мать с 5-летним ребенком заблудились и провели ночь в лесу

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Челябинской области мать и ребенок заблудились в лесу. Их искали ночь напролет, но обнаружить смогли лишь после рассвета.
Жительница Аши отправилась собирать грибы и взяла с собой пятилетнего сына. В лесу рядом с Лысой горой женщина и мальчик заблудились. Местность вокруг сложная: ручьи, овраги, скалы. Отчаявшись выбраться из природной ловушки, женщина стала звонить в службу спасения. Хватившийся близких муж горожанки тем временем просил помощи в полиции.
Пропавших искали сотрудники поисково-спасательной службы, МЧС, полиции, егеря и добровольцы. Один из ашинцев приехал на помощь на грузовом ЗИЛе, которому не страшно бездорожье.
Но даже совместными усилиями отыскать незадачливых грибников не удавалось.
В конце концов спасатели по телефону объяснили матери, как развести костер, и посоветовали отдыхать до утра. Всю ночь женщина и мальчик провели в лесу.
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Поиски в темноте не прекращали.
— Прочесывание местности продолжили, пробираясь сквозь овраги и буреломы местами заболоченного лесного массива, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Но успеха добиться не удалось. Утром в Аше начали собирать дополнительную группу добровольцев, но она, к счастью, не понадобилась.
Когда рассвело, матери с сыном удалось выйти к линии электропередач. Женщина назвала по телефону номер ближайшей опоры, благодаря этому участники спасательной операции поняли, куда ехать. Потерявшихся нашли в восьми километрах от окраины Аши.
— На квадроцикле спасатели Усть-Катавского отряда эвакуировали семью из леса, –рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — В город мама с сынишкой вернулись с сотрудниками пожарной охраны. Ночевка в лесу для них прошла без осложнений, медицинская помощь не потребовалась.
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