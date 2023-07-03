Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 12:35

В Челябинске студентов учат создавать дроны

Рассказываем, как туда поступить
Софья ПЕТРОВА
Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике

Фото: архив КП

В ЮУрГУ открыли новый профиль обучения «Беспилотные летательные аппараты». Направление «Авиастроение» долгое время специализировалось на авиа- и вертолетостроении, а сейчас на беспилотных летательных аппаратах. Студенты с первого курса начинают знакомиться с 3D моделированием. Об этом рассказали на пресс-конференции в КП-Челябинск.

Обучение проводится в проектной форме, то есть итогом работы становится готовый проект. Например: беспилотная система, сам беспилотный летательный аппарат или его часть. На направлении также изучаются электродвигатели, их внедрение и широкое использование.

— В этом году мы получили 26 бюджетных мест на специальность «Авиастроение» в рамках программы «Бакалавриат». С первого курса мы начинаем знакомить ребят образцами аэрокосмической техники, которые находятся в нашей лаборатории, более полутора тысяч объектов: ракеты, космические и атмосферные летательные аппараты и др. Уникальность наших программ состоит в том, что на этой базе можно творчески переосмысливать тот опыт и конструкторско-технологические решения, которые были реализованы в аэрокосмической отрасли, — рассказал начальник Центра ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева Виктор Федоров.

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике. Всего 30 мест, 26 из них бюджетные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru