В Челябинске студентов учат создавать дроны

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике Фото: архив КП

В ЮУрГУ открыли новый профиль обучения «Беспилотные летательные аппараты». Направление «Авиастроение» долгое время специализировалось на авиа- и вертолетостроении, а сейчас на беспилотных летательных аппаратах. Студенты с первого курса начинают знакомиться с 3D моделированием. Об этом рассказали на пресс-конференции в КП-Челябинск.

Обучение проводится в проектной форме, то есть итогом работы становится готовый проект. Например: беспилотная система, сам беспилотный летательный аппарат или его часть. На направлении также изучаются электродвигатели, их внедрение и широкое использование.

— В этом году мы получили 26 бюджетных мест на специальность «Авиастроение» в рамках программы «Бакалавриат». С первого курса мы начинаем знакомить ребят образцами аэрокосмической техники, которые находятся в нашей лаборатории, более полутора тысяч объектов: ракеты, космические и атмосферные летательные аппараты и др. Уникальность наших программ состоит в том, что на этой базе можно творчески переосмысливать тот опыт и конструкторско-технологические решения, которые были реализованы в аэрокосмической отрасли, — рассказал начальник Центра ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева Виктор Федоров.

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике. Всего 30 мест, 26 из них бюджетные.

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