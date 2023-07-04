Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский получает пенсию в 236 тысяч рублей

64-летний экс-губернатор заявил, что ему не хватает пенсии, чтобы вернуть деньги ПО "Монтажник" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пенсия бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского составляет 236,4 тыс. рублей в месяц. Об этом стало известно из постановления Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Документ находится в открытом доступе в картотеке судебных дел.

Борис Дубровский подавал апелляцию на предыдущее решение Арбитражного суда Челябинской области: бывшему главе региона отказали в рассрочке по выплате долга.

Дубровский заявил, что пенсия — его единственный источник дохода. Столь «скромный» достаток, указал губернатор, не позволяет одномоментно выплатить 37,3 млн рублей в пользу ПО «Монтажник» (эти деньги «Монтажник» ранее перевел на счета Дубровского, но суд признал сделку недействительной и обязал бывшего главу региона вернуть средства).

Прося о рассрочке платежа, Борис Дубровский предложил ежемесячно вносить в счет долга по 7 млн рублей, а в последний месяц — 13,7 млн рублей. Апелляционный суд в своем постановлении отмечает, что непонятно, за счет каких средств экс-губернатор собирается платить по 7 млн рублей в месяц, ведь пенсии для этого не хватит.

— Предложенный график экономически не обоснован, — заключает суд. — Указанное в совокупности, по мнению апелляционного суда, и вовсе ставит под сомнение реальность намерений на исполнение предложенного графика, более того, свидетельствует о противоречивости позиции самого заявителя.

Конкурсный управляющий банкротящегося ПО «Монтажник» Елена Соломка получила выписку о том, что на счету дочери Бориса Дубровского Анны имеется 1,3 млн долларов.

— По мнению конкурсного управляющего, указанные денежные средства поступили от Дубровского Б.А. в целях недопущения взыскания по его обязательствам, — говорится в постановлении суда.

С учетом всех обстоятельств, Восемнадцатый апелляционный суд вслед за Арбитражным отказал экс-губернатору в получении рассрочки.

Напомним, в конце прошлого года арестовали имущество Бориса Дубровского стоимостью 930 млн рублей. Бывший глава региона несет субсидиарную ответственность по долгам Производственного объединения «Монтажник». Это предприятие не смогло достроить конгресс-холл «Крылья» в Челябинске и сейчас проходит процедуру банкротства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.