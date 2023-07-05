В Челябинской области 6 июля перекроют трассу М-5

Движение полностью остановят на три часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 6 июля на три часа перекроют трассу М-5. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в Ашинском районе пройдет очередной этап буровзрывных работ при реконструкции дороги. Породу взрывают еженедельно по четвергам. Эту работу намерены продолжать до 1 октября.

Проехать по участку с 1565 по 1576 километр трассы нельзя будет с 10:00 до 13:00.

На легковой машине южноуральцы смогут обогнуть перекрытый отрезок дороги через Ашу, Миньяр и Сим. Грузовикам и автобусам придется остановиться и ждать, кода снимут ограничения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.