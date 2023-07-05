В Челябинской области двухлетний ребенок проглотил браслет из 20 магнитов

Фото: Городская больницы №2, Миасс

В Миассе врачи достали из кишечника двухлетнего мальчика браслет из 20 магнитов.

Никто не догадывался, что малыш как-то сумел проглотить браслет, пока ребенок не потянул в рот другую несъедобную вещь. Мальчик разломал машинку для удаления катышков с одежды и съел ее верхнюю, металлическую часть. Мать дома вызвала у ребенка рвоту, но потом решила на всякий случай показать сына врачам.

В больнице сделали рентген. Кусочков сломанной машинки внутри у ребенка не оказалось. Зато на снимке хорошо видны были круглые металлические предметы, лежащие кольцом.

Мальчика оставили в больнице. Каждый день рентген повторяли. Медики надеялись, что постепенно браслет выйдет из организма ребенка естественным путем. Но браслет оставался в кишечнике. Эндоскопическое обследование не помогло удалить инородные предметы. Пришлось делать полноценную открытую операцию.

— Только тогда в начальном отделе тонкой кишки нам удалось обнаружить плотные образования. Мы вскрыли просвет тонкой кишки и нашли цепочку магнитиков, — рассказал хирург Николай Шеметов.

Как сообщили в региональном минздраве, сейчас мальчик уже идет на поправку. Магниты успели достать вовремя, они не повредили кишечник, и жизни ребенка теперь ничто не угрожает.

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