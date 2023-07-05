Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 10:18

Бывшей сотруднице «Почты России» вынесли приговор за кражу 7 миллионов рублей

Ближайшие 5 лет она проведет в колонии
Павел ЗЛОБИН

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинске вынесли приговор бывшей начальнице почтового отделения, которая за сутки украла больше 7 миллионов рублей. Первый эпизод присвоения денег стал и последним.

Воспользовавшись своим служебным положением, в сентябре 2022 года она похитила 7,2 миллиона рублей, принадлежавших «Почте России». Женщина перевела деньги на различные счета «Почта Банка», а после потратила их на собственные нужды.

Дамочка была руководителем 4 класса почтового отделения на улице Смирных. Обычная сотрудница, которая решила, что нашла легкий способ заработка.Теперь горе-начальнице за присвоение в особо крупном размере предстоит отсидеть 5 лет в колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.