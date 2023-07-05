Бывшей сотруднице «Почты России» вынесли приговор за кражу 7 миллионов рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинске вынесли приговор бывшей начальнице почтового отделения, которая за сутки украла больше 7 миллионов рублей. Первый эпизод присвоения денег стал и последним.

Воспользовавшись своим служебным положением, в сентябре 2022 года она похитила 7,2 миллиона рублей, принадлежавших «Почте России». Женщина перевела деньги на различные счета «Почта Банка», а после потратила их на собственные нужды.

Дамочка была руководителем 4 класса почтового отделения на улице Смирных. Обычная сотрудница, которая решила, что нашла легкий способ заработка.Теперь горе-начальнице за присвоение в особо крупном размере предстоит отсидеть 5 лет в колонии общего режима.

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