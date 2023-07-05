41 новый трамвай выйдет на улицы Челябинска после ремонта путей

Скоро новые трамваи выйдут в город Фото: Кирилл САДЫКОВ

Недавно в Челябинск пришла крупная партия новых трамваев – сразу 41! Совсем скоро они выйдут на линию. Но пока проходят процесс приемки и оформления.

– Вагоны выйдут на улицы города в августе-сентябре, после проведения ремонтных работ на трамвайных путях, – рассказала КП-Челябинск помощник министра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Чернаева.

Сейчас вагоны находятся на территории Челябинского городского электрического транспорта – в ДЭПО.

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