В Челябинской области на озере Большой Еланчик заметили медведя

Медведь мог спасаться от пожаров Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вблизи популярного места отдыха — озера Большой Еланчик заметили дикого медведя. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

— Животное, спасаясь от пожаров в соседних областях, мигрирует. Появление в необычных местах диких животных сейчас — это норма, — объяснил ветеринар Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — В частности, не надо забывать, что рядом с озером Еланчик в Чебаркульском районе есть заповедники, леса — это все дом этих животных. Если животное сытое, оно никогда не нападет на человека. Они нападают, когда голодны или когда мама защищает детенышей. Здоровое дикое животное боится человеческого запаха.

Сотрудники ЕДДС предупредили отдыхающих о возможности встречи со зверем около мест отдыха. При планировании отдыха на озере, отдыхающих попросили учитывать данную информацию и сохранять бдительность, во избежание несчастных случаев.

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