В Челябинске женщина пыталась передать в тюрьму морковь со спрятанными наркотиками

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске ранее судимая 45-летняя женщина нафаршировала наркотиками морковь, чтобы передать запрещенку в одну из тюрем. Об этом ее попросил знакомый и предложил денег. Челябинке передали более 12 граммов разных веществ, которые она завернула в свиток и поместила в корнеплоды. Посылку она вручила курьеру. В тот же день ее задержали.

– В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказывается, свертки обнаружили при досмотре в режимном учреждении. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к преступлению. Женщина находится под стражей.

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