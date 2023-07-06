Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 13:24

В Челябинске нашли тело студента с колото-резаными ранами

Возбуждено уголовное дело
Олег КОСТЕНКО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске обнаружили тело студента Южно-Уральского государственного аграрного университета с колото-резаными ранами. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри.

– Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Студенту был 21 год. Он учился на втором курсе университета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru