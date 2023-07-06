В Челябинске нашли тело студента с колото-резаными ранами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске обнаружили тело студента Южно-Уральского государственного аграрного университета с колото-резаными ранами. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри.

– Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Студенту был 21 год. Он учился на втором курсе университета.

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