В Челябинске нашли тело студента с колото-резаными ранами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске обнаружили тело студента Южно-Уральского государственного аграрного университета с колото-резаными ранами. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри.
– Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Студенту был 21 год. Он учился на втором курсе университета.
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