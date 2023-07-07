На озере Тургояк троих туристов из Ижевска на полузатопленной лодке унесло штормом от берега

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли троих туристов из Ижевска. Путешественники приехали отдыхать на озеро Тургояк и решили посетить остров Веры, но попали в шторм.

До острова плыть недалеко — около сотни метров. Путешественники опрометчиво понадеялись, что легко преодолеют дистанцию. Они втроем забрались в одноместную надувную лодку и не подумали взять в плавание спасательные жилеты.

Но стоило туристам отчалить от берега, как налетел шторм и начался ливень. Волны и ветер уносили лодку все дальше, но это еще было не самое плохое. Перегруженное плавсредство стало заполняться водой и оседать.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Туристы отчаянно пытались выкачать воду насосом. Но одновременно успели вызвать помощь по телефону.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, гостей из Ижевска обнаружили в километре от берега. Спасатели пересадили терпящих бедствие в свою лодку и отвезли на сушу. Полузатопленную лодку взяли на буксир и тоже доставили к берегу.

Путешествие по Тургояку вместо нескольких минут заняло целый час, но туристы в итоге не пострадали.

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