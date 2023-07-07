«Разделила радость с его мамой»: омбудсмен рассказала об освобождении южноуральца из плена ВСУ

Фото: Омбудсмен Москалькова Татьяна

Житель Снежинска Челябинской области был освобожден в ходе очередного обмена военнопленными в зоне СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

– Разделила радость с его мамой! Искренняя признательность Татьяне Николаевне Москальковой, – рассказала Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

Вместе с южноуральцем вернулись из плена еще 44 военнослужащих. На опубликованных Министерством обороны кадрах мужчины радуются свободе и первым делом звонят родным. После обмена их на автобусах доставят в Белгород.

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