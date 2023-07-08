В Копейске загорелся надувной батут в сквере

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В сквере имени Калинина в Копейске сгорел надувной батут. Пламя объяло аттракцион ночью 8 июля. Пожар был хорошо виден жителям окрестных домов.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, люди при пожаре не пострадали. Огонь успел распространиться на 5 квадратных метров, но его удалось быстро потушить.

Горожане подозревают, что батут могли специально пожечь. Но специалисты не торопятся подтвердить эту версию.

— Причина пожара устанавливается, — сообщили в МЧС.

Ранее в Челябинске загорелось производственное здание.

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