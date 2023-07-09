В Челябинске из-за аномальной жары ужесточат проверку кондиционеров в автобусах

Фото: Администрация Челябинска

Из-за аномальной жары, которая держится в Челябинске, ужесточат проверки кондиционеров в общественном транспорте. Этим займется МУП «Служба организации движения».

– Благодаря постоянным диагностикам, своевременно проводится дозаправка фреоном, а также устранение возникающих неисправностей. На предприятии уже отмечают значительное снижение количества жалоб на неработающие кондиционеры, –сообщает администрация Челябинска.

Водителям регулярно проводят инструктаж по работе с системой климат-контроля, чтобы пасажиры общественного транспорта могли перемещаться по городу с комфортом.

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