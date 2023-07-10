Воспитатель била и оскорбляла детей в школе-интернате в Челябинской области

Вместо воспитания детям доставались ругательства и побои Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Челябинской области сотрудница школы-интерната для сирот унижала воспитанников и даже не стеснялась поднимать на них руку. Ситуация обернулась уголовным делом.

Старшая сестра одной из воспитанниц пожаловалась на происходящее региональному уполномоченному по правам ребенка. Девушка рассказала, что педагог оскорбляет и бьет подопечных, а жалобы директору интерната не дают никакого эффекта.

Представитель детского омбудсмена навестил интернат и пообщался с детьми в присутствии психолога. Сироты подтвердили, что воспитательница не раз унижала и била их.

— Итоги проверки мы передали в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области, — рассказала детский омбудсмен Евгения Майорова. — Было возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя школы-интерната и приняты соответствующие меры.

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