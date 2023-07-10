Антипов, Студенников и Рашников обогнали Абрамовича в новом рейтинге Forbes

В список вошли 50 россиян, получивших в 2022 году наибольшие дивиденды по ценным бумагам своих компаний Фото: Даниил ОПАРИН

Юрий Антипов, Сергей Студенников и Виктор Рашников заняли высокие позиции в обновленном рейтинге журнала Forbes. В него вошли 50 россиян, получивших в 2022 году наибольшие дивиденды по ценным бумагам своих компаний.

Так, владелец ЧЭМК и компании «Кузнецкие ферросплавы» Юрий Антипов в прошлом году заработал на своих активах 43,2 млрд рублей. В рейтинге он занимает девятое место. Любопытно, что в этот список Антипов попал впервые: в прошлой редакции рейтинг формировался по итогам 2019–2021 гг. — до раздела бизнеса с Александром Аристовым, которому тогда отошли сельскохозяйственные активы («Ариант», «Кубань-вино»). Общее состояние Юрия Антипова Forbes приводит по состоянию на 2021 год — 700 млн долларов.

Основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников, чье нынешнее состояние оценивается в 1,5 млрд долларов, получил за 2022 год с акций управляющей компании «Меркурий Ритейл Холдинг» 24,4 млрд рублей. Forbes поставил его на 12 строчку. За три «досанкционных» года дивидендный доход Студенникова составил 30,4 млрд рублей, тогда он занимал 30-е место в рейтинге. В топ также вошел бизнес-партнер Студенникова Игорь Кесаев, чей доход составил 18,7 млрд рублей.

Богатейший южноуралец — председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, по данным Forbes, заработал в прошлом году на акциях комбината 23,7 млрд рублей. Он занял в рейтинге 13 место. Отметим, что дивиденды Рашникова, по сравнению с досанкционным периодом, значительно упали: за три предшествующих года владелец Магнитки получил дивидендов на 148 млрд рублей. В рейтинге российских миллиардеров Виктор Рашников занимает 14-е место с показателем состояния 10 млрд долларов.

Отметим, что трое представителей Челябинской области обошли по доходам некоторых маститых миллиардеров. Например, Романа Абрамовича, который в 2022 году получил с акций «Норникеля» и «Евраза» 16,2 млрд рублей и занял 19-е место в рейтинге Forbes. В прошлой редакции Абрамович продемонстрировал дивиденды в 96 млрд рублей, заняв 12-ю строчку.

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