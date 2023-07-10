Челябинская область вошла в топ-10 регионов, совершивших рывок в промышленности

Фото: ПУЛ74

Министерство промышленности и торговли РФ представило новый рейтинг регионов по эффективности реализации промышленной политики. Это произошло в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Презентовал обновленный список вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Челябинская область по эффективности работы органов власти в сфере промышленности занимает восьмое место в стране. Тройка лидеров, по версии Минпромторга, — Москва, Подмосковье и Башкортостан, далее идут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Тульская область. Замыкают десятку лучших Свердловская и Нижегородская области.

— Рейтинг — не просто способ определить самых лучших в реализации промполитики. Это возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал. И дальше они могут стать основой для разработки новых общесистемных или отраслевых мер поддержки. Либо будут использованы коллегами из других регионов с поправкой на свою специфику, — отметил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга добавил, что особый упор в промышленной политике сейчас сделан на обеспечение отраслей высококвалифицированными кадрами. Высокие оценки получили регионы, где создаются образовательные кластеры по проекту «Профессионалитет». Другим значимым фактором стали усилия регионов по расширению инфраструктуры — масштабирование имеющихся площадок, строительство новых производственных площадей, формирование индустриальных парков и кластеров.

Как подчеркивают в министерстве, оценка помогает вовлечению регионов в развитие производственного сектора экономики, определяет их точки роста, обмена опытом, выявляет слабые и сильные стороны тех или иных субъектов — это позволяет формировать комплексный подход к развитию отечественной промышленности. За особые успехи Минпромторг наградил Владимирскую область и Бурятию, чьи позиции в рейтинге выросли на 33 и 26 строчек соответственно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.