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НовостиОбщество11 июля 2023 3:26

В Челябинске 11 июля не будут работать светофоры на улицах Труда и Комарова

Автоматически регулировать движение прекратили на день
Елена КОЛЧИНА
Светофоры включат лишь вечером

Светофоры включат лишь вечером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 11 июля отключили сразу три светофора на улице Труда. Ни красный, ни зеленый сигнал не зажигаются возле остановок «Зоопарк» и «МФЦ», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

Как сообщили в мэрии Челябинска, автоматическое регулирование движения на одной из самых загруженных улице прекратили с 8:00 до 18:00.

На то же время отключен светофор на перекрестке улиц Комарова и Краснофлотской в Тракторозаводском районе.

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