В Челябинске 11 июля не будут работать светофоры на улицах Труда и Комарова

Светофоры включат лишь вечером
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске 11 июля отключили сразу три светофора на улице Труда. Ни красный, ни зеленый сигнал не зажигаются возле остановок «Зоопарк» и «МФЦ», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.
Как сообщили в мэрии Челябинска, автоматическое регулирование движения на одной из самых загруженных улице прекратили с 8:00 до 18:00.
На то же время отключен светофор на перекрестке улиц Комарова и Краснофлотской в Тракторозаводском районе.
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