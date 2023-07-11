В Челябинске 11 июля не будут работать светофоры на улицах Труда и Комарова

Светофоры включат лишь вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 11 июля отключили сразу три светофора на улице Труда. Ни красный, ни зеленый сигнал не зажигаются возле остановок «Зоопарк» и «МФЦ», а также на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской.

Как сообщили в мэрии Челябинска, автоматическое регулирование движения на одной из самых загруженных улице прекратили с 8:00 до 18:00.

На то же время отключен светофор на перекрестке улиц Комарова и Краснофлотской в Тракторозаводском районе.

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