В массовом ДТП в Челябинске погибла 51-летняя женщина

Фото: читатель КП
В Челябинске погибла 51-летняя женщина в массовом ДТП на улице Блюхера. Также трое человек получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла днем возле дома №126 на улице Блюхера. Столкнулись грузовик Howo и три легковушки - Lifan, Lada Kalina и Toyota.
— В результате ДТП на месте скончалась 51-летний пассажир автомобиля Lifan. Водителю и двум пассажирам оказана медицинская помощь, — сообщили в городской ГИБДД.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Фото: читатель КП
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