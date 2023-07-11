В массовом ДТП в Челябинске погибла 51-летняя женщина

Фото: читатель КП

В Челябинске погибла 51-летняя женщина в массовом ДТП на улице Блюхера. Также трое человек получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла днем возле дома №126 на улице Блюхера. Столкнулись грузовик Howo и три легковушки - Lifan, Lada Kalina и Toyota.

— В результате ДТП на месте скончалась 51-летний пассажир автомобиля Lifan. Водителю и двум пассажирам оказана медицинская помощь, — сообщили в городской ГИБДД.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: читатель КП

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