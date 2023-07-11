В Челябинске во время аномальной жары на улице скончался мужчина

Фото: Андрей Романов

Утром 11 июля на северо-западе Челябинска умер мужчина. Ему стало плохо, когда он шел по улице в жару.

— На улице 250-летия Челябинска мужчина умер прямо на тротуаре. Похоже, он шел из продуктового магазина, так как сумки рядом лежали. Криминалист сказал, что могло не выдержать сердце, — рассказал очевидец.

Фото: Андрей Романов

Фото: Андрей Романов

На месте происшествия приехали следователи и полицейские. Участок тротуара, где умер мужчина, оградили лентой, а само тело накрыли. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на звонок не ответили.

Фото: Андрей Романов

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