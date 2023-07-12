В челябинском Арт-сквере построят выставку скульптур и роллердром за 52 млн рублей

Арт-сквер продлят до улицы Свободы
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Администрация Центрального района Челябинска выбрала подрядчиков, которые займутся расширением Арт-сквера на набережной реки Миасс. На участке, который расположен за зданием старой электростанции и БЦ «Славянский» предстоит убрать мусор, старый асфальт, остатки бетонных фундаментов и металлоконструкций.
Вместо этого там проложат тротуары общей площадью 2,3 тыс. кв. метров, покрытые гранитной плиткой нескольких цветов. Также в расширенном сквере появятся площадка под выставку скульптур площадью 530 кв. м., искусственные холмы и роллердром площадью 1 тыс. кв. метров, где зимой будут заливать каток.
Строительные работы за 46 млн рублей выполнит челябинская фирма «Строймиг». Еще 6,7 млн рублей потратят на освещение новой части Арт-сквера. Фонари, гирлянды по схеме «Белт Лайт» и систему видеонаблюдения смонтирует компания «Апекс». Оба подрядчика параллельно работают в Саду камней возле ДС «Юность», где также идет масштабное благоустройство.
Завершить работы в новой очереди «Арт-сквера» на набережной, согласно контрактам, планируется к 1 октября.
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