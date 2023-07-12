В Челябинской области женщина пропала во время катания на катамаране

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Тургояк в Челябинской области ищут женщину, бесследно исчезнувшую во время катания на катамаране. По всей вероятности, она упала с плавсредства и утонула.

40-летняя женщина пропала днем 11 июля. Она взяла катамаран напрокат на базе отдыха и отплыла на небольшое расстояние от суши. Спасательный жилет она при этом не надела.

Родственники с берега наблюдали за женщиной, но на какое-то время отвлеклись. А когда снова посмотрели на озеро, катамаран был пуст. Женщины не оказалось ни на берегу, ни среди купавшихся в озере людей.

После обращения близких поиск начали спасатели. До полуночи они успели обследовать участок озера, но ничего не обнаружили.

— Сегодня на рассвете поисковые работы возобновлены, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. —. Поиск с лодок, и на глубине ведется спасателями и водолазами двух отрядов из Миасса и Златоуста.

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