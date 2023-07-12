Белорусские тракторы будут собирать в Челябинске

Фото: пресс-служба губернатора.

На Челябинском Тракторном заводе будут собирать гусеничный трактор Беларус-2103. Соглашение о взаимодействии подписали в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера генеральные директора «ЧТЗ» и «МТЗ» Андрей Водопьянов и Виталий Вовк на «Иннопроме-2023».

Минский тракторный завод передаст права производства трактора Беларус на мощностях челябинского завода, и разрешение на его реализацию под брендами «ЧТЗ» и «АГРОМАШ». После согласования условий передачи прав и документации планируется локализация производства в Челябинске в два этапа. Реализация проекта начнется уже в этом году, а завершится к 2033 году.

Губернатор Алексей Текслер отметил значимость подписанного соглашения.

— Важное соглашение — наш Челябинский тракторный завод вместе с Минским тракторным заводом будут работать над новыми моделями тракторов на ЧТЗ, — сказал глава региона. — В целом на «Иннопроме» было заявлено много интересных проектов, будем помогать им и продвигать. Интерес большой, а наш регион сегодня один из лидеров по росту промышленности в стране. «Иннопром» — хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами. Сегодня выставка удалась.