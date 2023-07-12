В Челябинске из-за штормового ветра спасатели просят покинуть пляж озера Смолино

Спасатели используют свисток, чтобы оповестить отдыхающих об опасности. Фото: vk.com/achnov

В Челябинске спасатели попросили покинуть отдыхающих пляж «Солнечный берег» на озере Смолино. Поводом стал штормовой ветер, который начал усиливаться к вечеру.

Очевидцы сообщают, что спасатели просят не только уйти с берега, но и выйти из воды. Из-за ветра уже усилились волны и начал подниматься в воздух песок.

Напомним, на 12 июля в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погоды ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер.

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