Челябинский хирург удалил опухоль гортани в прямом эфире

Фото: пресс-служба ЧОКЦО и ЯМ

В Челябинском онкоцентре провели мастер-класс по удалению злокачественной опухоли гортани. Операцию провел завотделением опухолей головы и шеи Александр Гузь. За ней в прямом эфире наблюдали участники образовательного вебинара по хирургии.

Новообразование начальной стадии пациенту удалили через рот. В онкоцентре подобные вмешательства выполняют уже пять лет.

— Операция достаточно технологичная: используется операционный микроскоп, CO2-лазер, эндоскопическая стойка, — рассказал Александр Гузь. — Такой вид хирургического вмешательства позволяет сохранить пациенту голос, не выполнять лучевую терапию и химиотерапию.

В стационаре после операции пациент остается недолго — всего два-три дня.

Ранее челябинские онкологи провели редкую операцию внутри глаза и сохранили его.

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