Юрисконсульт и стрит-фуд: что хотят видеть челябинские студенты в будущем межвузовском кампусе

Макет будущего кампуса Фото: Ольга ЩАПИНА

В строящемся в Челябинске межвузовском кампусе требуется больше сервисов, напрямую не связанных с наукой и образованием. Предложения прозвучали на стратегической сессии по проектированию комплекса, в которой принимали участие студенты вузов региона. Свои пожелания по услугам, которые должен оказывать кампус студентам, они высказали рабочей группе, в которой заседают ректоры ведущих вузов области.

Некоторые из этих пожеланий оказались неожиданными, признался ректор ЧелГУ Сергей Таскаев на конференции в пресс-центре КП-Челябинск, посвященной формированию комфортной среды в челябинских вузах.

— Мы попросили студентов рассказать, каким должен быть кампус, в чем должны быть его преимущества, чтобы там хотелось обучаться. И достаточно неочевидные вещи звучали: например, студенты просили создать консультационно-юридическую службу в кампусе. Есть запрос на создание психологической службы. Собственный медицинский центр, медиа-центр, спортивный комплекс — это будет целый город в городе, город для студентов, со всей необходимой инфраструктурой, — прокомментировал Сергей Таскаев.

Также ректор ЧелГУ упомянул желание студентов основать на территории кампуса современное гастрономическое пространство по аналогии с уже существующим «Белым рынком». Популярный у молодежи формат стрит-фуда может не только стать выгодной альтернативой привычным студенческим столовым, но и стать точкой притяжения для всех горожан. В ходе обсуждения в определении критериев будущего кампуса видение ректоров и студентов вузов совпало.

Как отметил Сергей Таскаев, это говорит о том, что проектирование движется в правильном направлении. Напомним, первые объекты межвузовского кампуса будут сданы в эксплуатацию в марте 2024 года.

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