Ольга Никитина назначена врио главного архитектора Челябинска

На посту замглавного архитектора Ольга Никитина также руководила отделом перспективного развития Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель начальника управления архитектуры администрации Челябинска Ольга Никитина назначена врио главного архитектора города. Об этом в мэрии Челябинска сообщили сегодня, 13 июля, вскоре после известия о том, что этот пост покидает Павел Крутолапов.

В администрации уточнили, что Крутолапов увольняется по собственному желанию. Сам он это пока никак не комментирует.

Главным архитектором Челябинска Павел Крутолапов пробыл без малого три года: в 2020 году он сменил на этом посту Николая Ющенко. За это время в городе был принят новый генплан, стартовала программа реновации, были благоустроены многие парки и скверы.

Ольга Никитина на посту заместителя главного архитектора также руководила отделом перспективного развития. В этом качестве она определяла векторы развития городских территорий, а также анализировала лучшие архитектурные практики и возможности применить их в Челябинске.

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