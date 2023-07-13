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НовостиОбщество13 июля 2023 9:42

Ольга Никитина назначена врио главного архитектора Челябинска

В администрации Челябинска нашли замену Павлу Крутолапову
Павел ПОНОМАРЕНКО
На посту замглавного архитектора Ольга Никитина также руководила отделом перспективного развития

На посту замглавного архитектора Ольга Никитина также руководила отделом перспективного развития

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель начальника управления архитектуры администрации Челябинска Ольга Никитина назначена врио главного архитектора города. Об этом в мэрии Челябинска сообщили сегодня, 13 июля, вскоре после известия о том, что этот пост покидает Павел Крутолапов.

В администрации уточнили, что Крутолапов увольняется по собственному желанию. Сам он это пока никак не комментирует.

Главным архитектором Челябинска Павел Крутолапов пробыл без малого три года: в 2020 году он сменил на этом посту Николая Ющенко. За это время в городе был принят новый генплан, стартовала программа реновации, были благоустроены многие парки и скверы.

Ольга Никитина на посту заместителя главного архитектора также руководила отделом перспективного развития. В этом качестве она определяла векторы развития городских территорий, а также анализировала лучшие архитектурные практики и возможности применить их в Челябинске.

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