Умер экс-глава Металлургического района Челябинска Сергей Никитин

Сергей Никитин. Фото: администрация Металлургического района

Умер бывший глава Металлургического района Челябинска Сергей Никитин. Его не стало на 71 году жизни. Об этом сообщили в администрации района.

— Сергей Михайлович Никитин был способным, умеющим вести дела руководителем и хорошим хозяйственником. Вся его жизнь - бесконечная преданность делу. Он был чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал и словом, и делом, — отметили в администрации.

Сергей Никитин родился в Курганской области и работал в различных сферах деятельности: строительной, промышленной и общественной. В 2000 году занял пост заместителя главы Металлургического района, а с 2001 по 2005 годы был главой администрации.

Общественной деятельности в Челябинске Сергей Никитин уделял много времени. Он стоял у истоков создания общественной палаты Металлургического района и был первым председателем при ее образовании.

Прощание с Сергеем Никитным состоится 14 июля в 13:00 в Храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30).

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