Не смог оставить на дороге: челябинец ищет хозяина потерявшейся под Красноярском глухой кошки

Кошка находилась на стоянке больше недели. Фото: читатель "Комсомольской правды"

С необычной истории началась командировка челябинца Сергея. В поселке Нижний Ингаш (Красноярский край) он встретил абсолютно глухую белую кошку породы шотландская вислоухая. Животное бродило в поисках еды не стоянке для большегрузов. Пообщавшись с другими водителями выяснил, – она находится здесь больше недели: или выкинули, или потерялась.

Сергей решил не рисковать жизнью глухой красавицы, и чтобы та не попала под колеса машин, взял ее с собой в рейс. Теперь пушистая пассажирка со своим спасителем направляется в Забайкалье, после они сразу поедут обратно, в Челябинск. Вместе им предстоит преодолеть около 8000 километров. Путешествие продлится 13 дней. За это время мужчина надеется найти ее старых хозяев или помочь обрести новых:

– Она спит вообще без задних ног! Поначалу еще смотрела на дорогу, а потом все, выключилась, – рассказывает Сергей.

Для кошки мужчина в ближайшем поселке купил корм и лоток с наполнителем. Так что никаких неудобств мохнатая попутчица в дороге не испытывает.

В Челябинске белую красавицу встретят ветеринарные врачи. Сергей также начал для нее поиски дома. Возможно ее ищут старые хозяева, а если нет, шотландке понадобятся новые. Мужчину с рейса ждут собака и четыре кошки. Пятую, признается, селить уже некуда. Если вы готовы взять пушистую путешественницу к себе, позвоните по телефону +7 (951) 453-62-87.