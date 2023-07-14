В Челябинске движение по дублеру проспекта Ленина могут сделать односторонним

Если движение останется двухсторонним, на улице запретят остановку машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске объявили онлайн-голосование за будущую схему движения по дублеру проспекта Ленина.

Сейчас на участке от улицы Энтузиастов до улицы Лесопарковой двухстороннее движение. Его предлагают сделать односторонним. Проехать в этом случае можно будет только в сторону улицы Энтузиастов.

Есть и альтернативный вариант: сохранить двухстороннее движение, но установить по всему отрезку улицы знаки, запрещающие остановку транспорта.

Выбрать, какой вариант лучше, челябинцы могут по ссылке. Для этого потребуется регистрация на портале госуслуг. Как сообщили в мэрии, голосование продлится недолго — до понедельника 17 июля.

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