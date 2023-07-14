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НовостиОбщество14 июля 2023 8:11

В Челябинске движение по дублеру проспекта Ленина могут сделать односторонним

Горожанам предложили определить судьбу улицы голосованием
Елена КОЛЧИНА
Если движение останется двухсторонним, на улице запретят остановку машин

Если движение останется двухсторонним, на улице запретят остановку машин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске объявили онлайн-голосование за будущую схему движения по дублеру проспекта Ленина.

Сейчас на участке от улицы Энтузиастов до улицы Лесопарковой двухстороннее движение. Его предлагают сделать односторонним. Проехать в этом случае можно будет только в сторону улицы Энтузиастов.

Есть и альтернативный вариант: сохранить двухстороннее движение, но установить по всему отрезку улицы знаки, запрещающие остановку транспорта.

Выбрать, какой вариант лучше, челябинцы могут по ссылке. Для этого потребуется регистрация на портале госуслуг. Как сообщили в мэрии, голосование продлится недолго — до понедельника 17 июля.

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