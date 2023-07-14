На трассе М-5 в Челябинской области образовалась пробка из-за упавшей на бок фуры

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе фура завалилась на бок. Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

— На 1651 км трассы М-5 произошло опрокидывание грузового транспортного средства. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, — уточнили в пресс-службе ведомства.

На трассе дежурят экипажи ДПС. Водителям рекомендуют обращаться к ним в случае непредвиденных ситуаций или звонить по телефону 112.

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