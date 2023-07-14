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НовостиСпорт14 июля 2023 15:52

Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова вышла замуж за призера Олимпийских игр

Спортсменка старше своего избранника на три года
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Екатерина Ефременкова разместила фото со своим супругом Даниилом Аодошиным. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Ефременкова разместила фото со своим супругом Даниилом Аодошиным. Фото: СОЦСЕТИ

Участница двух зимних Олимпиад, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы в шорт-треке, заслуженный мастер спорта, челябинка Екатерина Ефременкова выложила на своей страничке в соцсетях свадебное фото, на котором со своим супругом демонстрируют обручальные кольца.

— Под шикарное музыкальное сопровождение красивые и счастливые мы, — заявила спортсменка.

Выяснилось, что мужем 25-летней Екатерины Ефременковой стал не менее известный конькобежец — серебряный призер недавней Олимпиады в Токио, 22-летний Даниил Алдошкин.

Кстати, по мнению многих болельщиков Екатерина Ефременкова справедливо считают одной из самых красивых спортсменок сборной России и мирового шорт-трека.

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