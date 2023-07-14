Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова вышла замуж за призера Олимпийских игр

Екатерина Ефременкова разместила фото со своим супругом Даниилом Аодошиным. Фото: СОЦСЕТИ

Участница двух зимних Олимпиад, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы в шорт-треке, заслуженный мастер спорта, челябинка Екатерина Ефременкова выложила на своей страничке в соцсетях свадебное фото, на котором со своим супругом демонстрируют обручальные кольца.

— Под шикарное музыкальное сопровождение красивые и счастливые мы, — заявила спортсменка.

Выяснилось, что мужем 25-летней Екатерины Ефременковой стал не менее известный конькобежец — серебряный призер недавней Олимпиады в Токио, 22-летний Даниил Алдошкин.

Кстати, по мнению многих болельщиков Екатерина Ефременкова справедливо считают одной из самых красивых спортсменок сборной России и мирового шорт-трека.

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