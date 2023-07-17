«Спасибо всем сокамерникам»: Илья Коломейский покидает пост директора челябинского Камерного театра

Илья Коломейский. Фото: соцсети

В челябинском Камерном театре — кадровые перестановки. Возглавлявший его на протяжении девяти лет Илья Коломейский сообщил об уходе. Сегодня, 17 июля — его последний день работы в качестве руководителя коллектива.

— Главное – создан «задел» на дальнейшее развитие театра. Это и проектирование для капитального ремонта театра, сохранение и развитие самого ценного в театре – его служителей. Ухожу с «коктейлем» из чувства выполненного долга и лёгкой ноткой грусти по месту, которое за 9 лет стало и домом, и местом силы. Спасибо Виктории Николаевне Мещаниновой за «билет» и всем «сокамерникам» за этот путь и за рост, полученный во время службы, — подвел итог своей работы Илья Коломейский.

Камерный театр за время руководства Ильи Коломейского стал одним из популярнейших в Челябинске — сегодня билеты туда распроданы на месяц вперед. В прошлом году в театре практически в полном составе побывал состав жюри премии «Золотая маска» и спектакль «Мелкий бес» вошел в лонг-лист лучших спектаклей года. За девять лет был проведен ремонт здания, техническое переоснащение, открылась театральная галерея. Сегодня Камерный — один из немногих, который проводит сразу два фестиваля: «Камерата» и «Камерный beat».

Кто возглавит Камерный театр после ухода Ильи Коломейского, будет объявлено позже.

— Министерством культуры рассматриваются несколько кандидатов на должность руководителя Камерного театра. Из них будет выбран самый компетентный, — сообщил глава областного Минкульта Алексей Бетехтин.

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