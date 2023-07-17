Венец безврачия: в Челябинске наблюдается дефицит медработников

На одну вакансию приходится 0,6 активных резюме Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области — катастрофическая нехватка врачей. Это показало исследование HeadHunter. На одну вакансию приходится 0,6 активных резюме. В июне 2023 года произошел исторический минимум, так уровень конкуренции среди соискателей опустился аж до 2,2 активных резюме на вакансию. Это позволяет сделать вывод о трудном положении на рынке труда. Спрос на врачей превышает предложение.

Соотношение количества резюме и количества вакансий меняется в зависимости от профессии. Конкуренция на рынке менеджмента, развлечений и масс-медиа высока оттого, что вакансий мало. К числу профицитных специализаций можно отнести промоутеров, арт-директоров, бизнес-аналитиков, журналистов, психологов, операционных директоров, тестировщиков, переводчиков — более 30 резюме на вакансию.

— И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по «синеворотничковым» ролям, где спрос в разы превышает предложение, — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Также в топ-20 профессий с дефицитом кадров вошли маляры и токари (по 0,7 резюме на вакансию), повара (0,8), дворники, слесари и сварщики (0,9), разнорабочие (1,1), автомеханики, машинисты, администраторы магазинов и уборщики (1,2).

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