Илья Коломейский после ухода из челябинского Камерного театра займется развитием Аркаима

Илья Коломейский сегодня последний день занимает кабинет в Камерном театре. Фото: КП-Челябинск

В Камерном театре носится ветер перемен: фойе заставлено с театральным реквизитом, во внутренних помещениях идет ремонт, а в кабинете директора — теснота от многочисленных коробок. Помещение освобождает Илья Коломейский, который дорабатывает последний день на посту руководителя театра. Уже завтра он приступает к новым обязанностям: после ухода из Камерного Коломейский будет заниматься развитием и продвижением музея-заповедника «Аркаим».

— Год назад я отметил свой день рождения на Аркаиме и понял, что это место меня не отпускает. Весь год эта мысль витала, и все пришло к тому, что спустя девять лет службы мой путь в Камерном театре заканчивается, а в степях Аркаима он только начинается, — рассказал Илья Коломейский журналистам. — Моя новая должность — заместитель руководителя музея-заповедника «Аркаим» по развитию. Среди компетенций — различные мероприятия, гранты и конкурсы, айдентика, мерчендайз и многое другое.

Илья Коломейский признался, что служба в театре дала ему бесценный опыт и компетенции, которые найдут применение на новой стезе. За девять лет Камерный театр, по его словам, обрел свое лицо на театральной карте России: в прошлом году в Челябинск приезжало жюри премии «Золотая маска», а спектакль «Мелкий бес» Тимура Кулова вошел в ее лонг-лист.

Закреплять эти успехи будет новый руководитель — им станет Павел Михайлов, ведущий областного телевидения. Приказ о его назначении уже подписан министром культуры Алексеем Бетехтиным.

— Павел Михайлов — известный в городе человек, уверен, что он сможет продолжить начатое и привнести что-то новое. Человек театральный, имеет опыт руководителя, думаю, что все у него получится, — заявил Илья Коломейский.

В ближайшее время начнутся ремонтные работы в фойе Камерного театра. А полностью завершить обновление помещений и сцены планируется в 2025-2026 гг.

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