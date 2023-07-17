12 туристических проектов Челябинской области номинированы на премию Russian Traveler

Национальный парк «Зюраткуль»
Фото: Андрей АБРАМОВ
Челябинская область участвует в ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023, которая посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. От региона в конкурсе представлены 12 проектов, начиная от отелей и курортов до нацпарков и экомаршрутов. На премию заявлены:
— семейный курорт «Утес»;
— отель SMOLINOPARK;
— клуб-отель «Золотой пляж»;
— ГЛК «Солнечная долина»;
— гостиничный комплекс «Бельмонт»;
— ресторация «Счастливый Кузюк» и ее вареники с редькой;
— экологическая тропа «Путешествие по Европе и Азии»;
— Природно-исторический комплекс «Пороги», национальный парк «Зюраткуль»;
— «Живая баня у Ивана» и ежегодный магнитогорский фестиваль под открытым небом «Солянка».
Голосование продлится до 31 октября. Южноуральцы тоже могут принять в нем участие. Количество раз для голосования не ограничено, но не чаще одного раза в сутки.
Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.
СПРАВКА
«Russian Traveler Awards 2023» – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны.
Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов, а заодно откроем новые точки на туристической карте России.
Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Победителей по номинациям выбирают путем онлайн-голосования.
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