12 туристических проектов Челябинской области номинированы на премию Russian Traveler

Национальный парк «Зюраткуль» Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская область участвует в ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023, которая посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. От региона в конкурсе представлены 12 проектов, начиная от отелей и курортов до нацпарков и экомаршрутов. На премию заявлены:

— семейный курорт «Утес»;

— отель SMOLINOPARK;

— клуб-отель «Золотой пляж»;

— ГЛК «Солнечная долина»;

— гостиничный комплекс «Бельмонт»;

— ресторация «Счастливый Кузюк» и ее вареники с редькой;

— экологическая тропа «Путешествие по Европе и Азии»;

— Природно-исторический комплекс «Пороги», национальный парк «Зюраткуль»;

— «Живая баня у Ивана» и ежегодный магнитогорский фестиваль под открытым небом «Солянка».

Голосование продлится до 31 октября. Южноуральцы тоже могут принять в нем участие. Количество раз для голосования не ограничено, но не чаще одного раза в сутки.

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

СПРАВКА

«Russian Traveler Awards 2023» – онлайн-голосование от журнала Russian Traveler, посвященное главным туристическим возможностям нашей страны.

Здесь мы определим все самое лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов, а заодно откроем новые точки на туристической карте России.

Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые подобрали лучшие туристические направления и услуги в своих регионах. Победителей по номинациям выбирают путем онлайн-голосования.

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