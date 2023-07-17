В Челябинске с 17 по 24 июля будут вестись работы на 21 объекте улично-дорожной сети

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжается ремонт дорог в рамках масштабного проекта «Дорожный рывок». На этой неделе работы будут вестись на 21 объекте улично-дорожной сети. Все подрядные организации выполняют условия контрактов в соответствии с графиками. Об этом рассказал председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников

— В связи с ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения по Свердловскому проспекту и Богдана Хмельницкого. Улицы 60 -летия Октября и 32-ой годовщины Октября также частично закрыты, — отметил Николай Кожевников. —Кроме того, продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем ограничено движение по шоссе Металлургов, улице Цвиллинга и проспекту Победы.

По словам главы комитета, на улицах Новомеханической и Сталеваров завершено асфальтирование проезжей части. На этой неделе планируется завершить нанесение дорожной разметки.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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