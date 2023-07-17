В Челябинской области частные медцентры начали отказываться от выполнения хирургических абортов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 59 частных медцентров делают операции по прерыванию беременности. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», первый вице-губернатор региона Ирина Гехт начала проводить переговоры с представителями медклиник, чтобы они перестали оказывать такие услуги. По мнению чиновницы, некоторые женщины идут на аборт без консультации специалистов.

По итогам переговоров три частных медцентра отказались от выполнения операций по прерыванию беременности. Также одна клиника будет проводить такую меру в условиях стационара, еще в трех начнут заниматься профилактикой абортов. Другие медцентры дадут ответ в ближайшее время.

— Незапланированная беременность – это стресс, к которому нередко примешивается давление внешних обстоятельств. Современное законодательство дает женщине возможность самой решать судьбу своего будущего ребенка. И все же не для всех аборт является до конца осознанным шагом. Многие впоследствии сожалеют о нем. Считаю, что у каждой женщины должна быть возможность предварительно поделиться своими переживаниями с профессиональным психологом, — отметила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор напомнила, что психологическую помощь беременным оказывают в женских консультациях. В регионе есть кабинеты медико-социальной помощи и кризисные центры, также работает горячая линия по номеру 8-800-234-54-53.

Ирина Гехт добавила, что в Челябинской области запускают пилотный проект по модернизации женских консультаций. Власти планируют перезапустить систему взаимодействия с беременными женщинами.

— Ранее группа врачей прошла тренинг, который позволил им увидеть женскую консультацию глазами пациенток. Было много открытий, не всегда приятных. Теперь наша задача – сделать весь путь в местных ЖК комфортным: провести дополнительное обучение психологов и акушеров-гинекологов, скорректировать отношение медперсонала к пациенткам, выделить зону для детских игр и так далее. Эти меры не требуют крупных затрат, — заявила Ирина Гехт.

Первыми участниками такой перезагрузки станут женские консультации в Районной больнице села Долгодеревенское и в Городской поликлинике №8 в Челябинске. К концу года планируется подвести промежуточные итоги.

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