В Челябинской области количество самозанятых увеличилось до 159 тысяч человек

Самозанятым не нужно пользоваться кассовым аппаратом, достаточно мобильного приложения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области к середине 2023 года количество самозанятых доросло до 159 тыс. человек. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

За последний год в качестве самозанятых зарегистрировались 59 тыс. южноуральцев.

Самозанятые платят налог в сумме 4-6% от выручки, не обязаны делать взносы в Пенсионный фонд, а вместо кассового аппарата могут пользоваться мобильным приложением.

Напомним, в Челябинский области не хватает врачей. В июне 2023 года спрос на рабочие места среди медиков достиг исторического минимума.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.