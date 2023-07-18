Алексей Текслер поручил разобраться с переездом Каширинского рынка в «Парковый Премиум»

Открывшийся на прошлой неделе рынок доставляет неудобства жильцам окрестных домов. Фото: соцсети

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил изучить ситуацию вокруг нового Каширинского рынка, который после начала строительства жилого комплекса на старой площадке переехал на новое место — в Сосновский район. От своего заместителя Сергея Сушкова глава региона потребовал выработать меры по вопросу переноса рынка.

— На место, куда переехали торговые точки Каширинского рынка, выехали представители регионального Минсельхоза, Минэкологии, Минэкономразвития, администрации Сосновского муниципального района. Им предстоит выяснить ситуацию и определить возможные пути регулирования работы новых торговых точек, — прокомментировали в пресс-службе губернатора.

Каширинский рынок, который долгие годы работал на улице Братьев Кашириных, теперь находится за чертой города под новым названием — рынок «Караван». Сообщается, что овощи и фрукты там продают те же торговцы, что и на прежнем месте. Жители близлежащего ЖК «Парковый Премиум» этому соседству не обрадовались — они массово направили жалобы в Роспотребнадзор, администрацию Сосновского района и губернатору Алексею Текслеру.

В обращениях говорится, что рынок работает в антисанитарных условиях, не соблюдаются правила дорожного движения и пожарной безопасности, торговля ведется с нарушениями, а окрестные леса превращаются в свалки.

— Требуем незамедлительно перенести рынок на другую площадку! Рынок не сможет существовать в том виде, в котором он есть сейчас. В противном случае мы будем, вынуждены написать обращение президенту РФ, — сообщает паблик «Парковый Премиум» во «ВКонтакте».

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