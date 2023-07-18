В Сатке Челябинской области открыли Сад камней с экспонатами весом в 24 тонны

Огромные каменные глыбы в высоту больше человеческого роста. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Сатке Челябинской области предприниматель собрал уникальную коллекцию камней под открытым небом.

В Саду камней – 24 экспоната весом до 24 тонн. Экспозиция собиралась в течение полугода, а на шлифовку каждого камня потребовался месяц.

– Мы решили показать внутреннюю красоту камня, вскрыли его зерна, – рассказывает директор компании «Магия камня» Андрей Онипченко. – Самый большой камень достали из Карагайского карьера, глубина которого более 400 метров.

Среди камней яшма, магнезит – сырьё комбината Сатки, диабаз, бакальские кварциты. Все камни прошли проверку на безопасность Челябинского центра гигиены и эпидемиологии. Также глыбы обработали специальным раствором от воздействия света, ветра и дождя.

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