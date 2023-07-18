На представителя «Ростелекома» завели дело за рекламные звонки челябинцам

Звонки осуществлялись без предварительного согласия абонента Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Инфраком». Фирма представляет интересы оператора связи «Ростелеком» и занимается холодными звонками.

Один из жителей Челябинска пожаловался в УФАС, что ему начали навязывать по телефону услуги оператора связи, однако согласие на получение такой рекламы не давал. Антимонопольное ведомство провело проверку и нашло признаки нарушения рекламного законодательства.

— Рекламораспространителем является ООО «Инфраком». С этой компанией ПАО «Ростелеком» заключило агентский договор. В рамках работы по холодным базам исполнитель должен соблюдать требования закона о рекламе, в том числе требования о получении предварительного согласия абонента на получение рекламы. — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС. — В пункте техзадания к договору содержится сценарий обзвона, осуществляемого агентом. Однако озвученная компанией информация рекламного характера являлась иной по сравнению со сценарием обзвона.

Заседание комиссии УФАС назначено на 10 августа. На ней будет решаться вопрос, привлекать ли к ответственности фирму.

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