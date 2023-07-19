В Челябинске изменили размер выплат молодым семьям на покупку жилья

Размер выплат меняют каждые три месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске молодые семьи могут получить выплату на покупку или строительство собственного жилья. В июле-сентябре для них установили новый норматив стоимости квадратного метра в жилом помещении. Он используется при расчете суммы пособия.

По новому нормативу квадратный метр общей площади в квартире стоит 72 467 рублей, а не 75 178 рублей, как раньше. Как указано в распоряжении за подписью мэра Натальи Котовой, сумму изменили в соответствии с приказом федерального министерства строительства и принятым в городе документом о порядке расчета норматива.

Молодым семьям выплачивают 30% от расчетной стоимости жилья, если у супругов еще не родились дети. Если сын и дочка в семье уже есть, размер выплаты повышается до 35% от расчетной стоимости жилья.

Семья считается молодой, если возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Семья из одинокого родителя и ребенка тоже может получить выплату на жилье.

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