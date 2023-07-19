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НовостиОбщество19 июля 2023 3:40

В Челябинске изменили размер выплат молодым семьям на покупку жилья

Супругам или одиноким родителям могут возместить часть стоимости квартиры
Елена КОЛЧИНА
Размер выплат меняют каждые три месяца

Размер выплат меняют каждые три месяца

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске молодые семьи могут получить выплату на покупку или строительство собственного жилья. В июле-сентябре для них установили новый норматив стоимости квадратного метра в жилом помещении. Он используется при расчете суммы пособия.

По новому нормативу квадратный метр общей площади в квартире стоит 72 467 рублей, а не 75 178 рублей, как раньше. Как указано в распоряжении за подписью мэра Натальи Котовой, сумму изменили в соответствии с приказом федерального министерства строительства и принятым в городе документом о порядке расчета норматива.

Молодым семьям выплачивают 30% от расчетной стоимости жилья, если у супругов еще не родились дети. Если сын и дочка в семье уже есть, размер выплаты повышается до 35% от расчетной стоимости жилья.

Семья считается молодой, если возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Семья из одинокого родителя и ребенка тоже может получить выплату на жилье.

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