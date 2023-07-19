В Челябинске директора строительной фирмы будут судить за мошенничество на 51 млн рублей

По версии следствия предприниматель использовал дешевые и менее качественные стройматериалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в суд передали уголовное дело руководителя фирмы «Дорожно-строительная компания 82», которого обвиняют в мошенничестве на 51 млн рублей при выполнении госконтракта.

Бизнесмен в 2018-2019 годах отвечал за создание линии наружного освещения вдоль трассы М-5. По версии следствия, он сильно сэкономил при закупке и поставке материалов, выбрав фонарные столбы, кабели, морозостойкий бетон, муфты и кронштейны ненадлежащего качества, зато меньшей стоимости. Непонятно кем изготовленное оборудование не соответствовало необходимым техническим характеристикам. Вдобавок предприниматель подтасовал в документах сведения об объеме работ.

— Уголовное дело расследовано УФСБ России по Челябинской области, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Рассматривать дело будет Центральный райсуд Челябинска.

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