Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан банкротом

Получающий пенсию в четверть миллиона в месяц Борис Дубровский теперь — банкрот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск магнитогорского ПО «Монтажник» о признании банкротом Бориса Дубровского. Информация об этом появилась сегодня, 19 июля, в картотеке дел. Также судом назначен порядок реструктуризации долгов бывшего губернатора. Полный текст определения суда еще не опубликован.

Иск о банкротстве Бориса Дубровского был подан еще в феврале 2023 года. ПО «Монтажник», конечными бенефициарами которого были признаны сам экс-губернатор и также признанный банкротом его сын Александр, заявило, что Дубровский должен компании 37,3 млн рублей. Эти средства были перечислены экс-губернатору фирмой в 2019-2020 гг. в рамках сделки, которая потом была аннулирована.

Дубровский-старший ходатайствовал о рассрочке платежей по долгам; в ходе разбирательства вскрылось, что бывший губернатор получает пенсию в 236,4 тысячи рублей в месяц. Указывалось, что это его единственный источник дохода. Ходатайство было отклонено по требованию конкурсного управляющего ПО «Монтажник», который настоял на том, что рассрочка экономически не обоснована, а у дочери экс-главы региона на счетах находится $1,3 млн — эти средства якобы принадлежали ранее Борису Дубровскому.

Производственное объединение «Монтажник» занималось строительством конгресс-холла «Крылья» на реке Миасс в центре Челябинска. Амбициозный проект был заморожен на стадии фундамента, в компании возник долг на 1,8 млрд рублей и в 2021 году она обанкротилась. Сейчас идет распродажа недвижимости и прочего имущества «Монтажника». Отца и сына Дубровских привлекли к субсидиарной ответственности на 930 млн рублей, имущество и счета бывшего губернатора были арестованы.

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