В Челябинске к концу 2024 года построят интернат для одаренных детей

Иллюстрация: ЮУ КЖСИ

В Челябинске на улице Ворошилова построят лицей-интернат для одаренных детей.

На территории в 0,5 гектара появятся четырехэтажный учебный корпус на 250 мест, общежитие на 148 мест, спортивные корпуса, медблок. Общежитие и прочие школьные здания соединят галерейным переходом, чтобы между ними можно было передвигаться, не выходя на улицу. Отдельно стоять будут только крытый стадион и гараж.

Как рассказали в компании «ЮУ КЖСИ», которая занимается проектом, пока успели подготовить предварительную схему расположения зданий. После ее утверждения займутся разработкой архитектурного эскиза. А затем понадобится оперативно браться за строительство. Сдать комплекс планируют к 30 ноября 2024 года. Стоимость работ составит 623 млн рублей.

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