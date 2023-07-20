Спортивный директор челябинского «Трактора» Александр Шинин был внезапно уволен из клуба

Александр Шинин. Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

В Челябинске уволили бывшего хоккеиста, а ныне директора по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» Александра Шинина. Об этом сообщила пресс-служба команды.

– Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков, – сообщили в «Тракторе».

Причины увольнения не называются. СМИ сообщают, что Александра Шинина задержали силовики. В правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают и не опровергают.

Свою карьеру в «Тракторе» он начал в 2001 году на роли защитника. Позже его повысили до капитана «медведей». Последний раз Шинин сыграл в 2019 году, а после перешел на клубную должность.

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